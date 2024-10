Bilancio Milan | utile a 41 milioni e ricavi record Scaroni | Società sana

Ilgiorno.it - Bilancio Milan: utile a 4,1 milioni e ricavi record. Scaroni: “Società sana”

(Di lunedì 28 ottobre 2024)o, 28 ottobre 2024 - "approvato all'unanimità e chiuso con un(per il secondo anno consecutivo) di 4,1di euro". Il presidente delPaoloha presentato oggi all'assemblea degli azionisti i risultati delconsolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024."L'aumento deipari a 457di euro rappresenta il nuovonella storia del club, dopo quello stabilito la scorsa stagione (404,5di euro), con un ulteriore incremento del 13%. E abbiamo investito 50per l'acquisto di nuovi giocatori, al netto delle cessioni, nell'ultima stagione. Circa 100 nelle ultime due, grazie al contributo di RedBird", ha affermatoFuturo Tra gli investimenti citati dal presidente rossonero "i circa 10per il progettoFuturo (la seconda squadra che milita in Serie C)".