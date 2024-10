361magazine.com - Barbara D’Urso verso Sanremo? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La proposta di Carlo Conti Nelle ultime ore si parla, in maniera insistente, della possibilità di vedereal timone di2025, insieme a Carlo Conti. A lanciareè il settimanale Nuovo: Carlo Conti vorrebbe a tutti i costi l’ex conduttrice di Mediaset al suo fianco e avrebbe iniziato a capire se ci sia modo di realizzare il sogno. Di certo l’apparizione in Rai della conduttrice, grazie alla sua presenza come Ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, potrebbe aver spianato la strada, almeno con i vertici di direzione della rete pubblica. Già nel 2017, Conti, che in passato è già stato alla conduzione della kermesse canora, aveva provato, senza riuscirvi a coinvolgere la conduttrice.