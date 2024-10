Avellino, controlli per la sicurezza stradale da parte dei Carabinieri: scattano sequestri (Di lunedì 28 ottobre 2024) Impiego maggiore di pattuglie sul territorio Avellinese, sorprese delle persone alla guida di veicoli con un tasso alcol emico sopra il limite Prosegue incessante, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie stradali irpine, l’attivitĂ di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso. In questi ultimi giorni, sono stati ulteriormente implementati i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada nell’intera provincia irpina, dove i Carabinieri hanno attivato una fitta rete di posti di controllo, anche a doppio senso di marcia. Puntomagazine.it - Avellino, controlli per la sicurezza stradale da parte dei Carabinieri: scattano sequestri Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Impiego maggiore di pattuglie sul territorio Avellinese, sorprese delle persone alla guida di veicoli con un tasso alcol emico sopra il limite Prosegue incessante, al fine di garantire maggiorelungo le principali arterie stradali irpine, l’attivitĂ di controllo promossa dal Comando Provinciale deidi, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso. In questi ultimi giorni, sono stati ulteriormente implementati i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada nell’intera provincia irpina, dove i hanno attivato una fitta rete di posti di controllo, anche a doppio senso di marcia.

Avellino, controlli per la sicurezza stradale da parte dei Carabinieri: scattano sequestri

