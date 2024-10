Abruzzo24ore.tv - Allerta bomba in tribunale: scoperti gli autori della minaccia anonima

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Aquila - Due individui identificati per il grave episodio di interruzione dei servizi pubblici. La Digos, in collaborazione con la procura distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha finalmente identificato glitelefonatache, il 7 novembre 2023, ha portato all'evacuazione dele alla sospensione di tutte le udienze. Questo grave episodio ha richiesto l'intervento immediato delle forze di polizia, che hanno ispezionato l'intero edificio per garantire la sicurezza e prevenire potenziali esplosioni. Nella mattinata di quel giorno, una chiamata allarmante è giunta alla sala operativa di Roma tramite il numero unico di emergenza, segnalando la presenza di quattro ordigni esplosivi neldell’Aquila e in una chiesastessa area.