Ilrestodelcarlino.it - Allarme per una fuga di metano a Rimini

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Nella mattinata di oggi, poco dopo le 8.30, è scattato l’per unadiin viale Berna a Miramare. Secondo le prime informazioni, la perdita sarebbe stata causata da operai impegnati nei lavori di riqualificazione del parco "Spina Verde", che avrebbero accidentalmente danneggiato una condotta di media pressione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della rete del gas per mettere in sicurezza l’area e circoscrivere la zona colpita dalla fuoriuscita. A causa della rottura, un ampio tratto del quartiere è rimasto temporaneamente senza gas, creando disagi agli abitanti e alle strutture nelle vicinanze. L’intervento per chiudere la falla è durato fino a dopo le 10, quando la perdita è stata bloccata e si è potuto avviare il ripristino della rete.