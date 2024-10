Inter-news.it - Acerbi rinnova con l’Inter, per un altro percorso opposto? L’idea

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Francescohato con. L’annuncio non è ancora arrivato, ma dal bilancio si evince la conclusione in positivo della trattativa. Per unci sarà un. FIDUCIA – Chesi fidi di Francesconon è una novità di oggi. La partita contro la Juventus ha dimostrato ancor di più quanto sia importante avere un difensore attento e di esperienza come lui. L’ex Lazio hato il suo contratto e nonostante manchi l’annuncio la notizia arriva direttamente dal bilancio pubblicato in data odierna. Lo scritto è nello specifico: «Nel corso dell’esercizio 2023/2024, la società hato il contratto economico dei calciatori Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Francescofino alla data del 30 giugno 2026».