Puntomagazine.it - Accessi informatici illeciti al Viminale: Scatta l’Indagine sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La Procura indaga su presunte intrusioni nei sistemidel Ministero: verifiche sui server e rafforzamento delle misure di. Un’inchiesta coordinata dalla Procura indaga su presuntiai sistemidel Ministero dell’Interno, inclusi i server del, utilizzati per la gestione delle informazioni riservate raccolte dalle forze di polizia. Secondo le accuse, un sospetto gruppo di persone di fiducia, già operanti nel settore manutenzione del sistema, avrebbe inserito un virus nei server per facilitare le interrogazioni non autorizzate, aggirando gli alert di. Le indagini in corso A seguito delle segnalazioni, sono state sequestrate apparecchiature informatiche, inclusi computer e cellulari, che saranno sottoposte a perizie tecniche per verificare l’effettiva presenza di virus o tracce dinon autorizzati.