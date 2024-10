A Monza il dentista non fa più paura: la novità "indolore" per chi teme il camice bianco (Di lunedì 28 ottobre 2024) Finire sulla poltrona del dentista per molti è un vero incubo. Soprattutto per quei pazienti che hanno bisogni speciali. Non solo per coloro (soprattutto bambini o ragazzi) che presentano fragilità, ma anche per gli anziani o persone che presentano condizioni rischiose. Alla Clinica Monzatoday.it - A Monza il dentista non fa più paura: la novità "indolore" per chi teme il camice bianco Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Finire sulla poltrona delper molti è un vero incubo. Soprattutto per quei pazienti che hanno bisogni speciali. Non solo per coloro (soprattutto bambini o ragazzi) che presentano fragilità, ma anche per gli anziani o persone che presentano condizioni rischiose. Alla Clinica

A Monza il dentista non fa più paura: la novità "indolore" per chi teme il camice bianco

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finire sulla poltrona del dentista per molti è un vero incubo. Soprattutto per quei pazienti che hanno bisogni speciali. Non solo per coloro (soprattutto bambini o ragazzi) che presentano fragilità, m ... (monzatoday.it)

Sembra curia ma non è. La città di Monza, proprio per la presenza del capitolo del duomo e della figura dell’arciprete, è ancora oggi erroneamente confusa con una sorta di piccola diocesi. Ovviamente ... (ilcittadinomb.it)

MONZA - Due volte sotto, due volte in recupero. Il Monza strappa con i denti un pareggio per 2-2 al fanalino di coda Venezia e non riesce a ... (monzaindiretta.it)