Viabilità il Comitato ingrana una nuova marcia

(Di domenica 27 ottobre 2024) A soli tre mesi dall’avvio del suo impegno, ilImpruneta cambia presidente euna. Alessandra Donadi prende il ruolo finora svolto da Sergio Sbrocchi alla guida del gruppo di cittadini e negozianti nato per dire la propria sulla pedonalizzazione di piazza Buondelmonti e la conseguente rivoluzione del traffico nel cuore del capoluogo. Appena entrata "in carica" ha fatto ripartire una battaglia soprattutto attraverso i social per denunciare quei cambiamenti che, secondo il, non funzionano, o almeno non stanno portando i frutti sperati dall’amministrazione, ossia la fine della lotta selvaggia, unapiù sicura e una rivitalizzazione della piazza simbolo di Impruneta. Secondo Alessandra Donadi non è affatto così: "Le strade non sono sicure, ci sono percorsi diventati pericolosi e il centro storico sta morendo.