Uomini e Donne, Gaia Gigli annuncia la rottura con Daniele Paudice e parla di situazione delicata: il motivo (Di domenica 27 ottobre 2024) Gaia Gigli ha confermato la fine della relazione con Daniele Paudice, ex tronista di Uomini e Donne, attraverso le sue Instagram Stories. La notizia della rottura ha colpito i fan, che avevano visto nella coppia un legame speciale. Gaia ha ammesso di aver investito molto nella relazione e di aver fatto conoscere suo figlio a Daniele, rendendo la separazione ancora più delicata. “Non pensate che le coppie che vedete sui social non litighino e che le cose vanno sempre,” ha dichiarato Gaia, riferendosi alla realtà spesso nascosta dietro le apparenze. La coppia, pur avendo tentato di costruire una storia stabile, non ha resistito alle difficoltà . Ecco i dettagli e le riflessioni della giovane influencer. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gaia Gigli annuncia la rottura con Daniele Paudice e parla di situazione delicata: il motivo Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ha confermato la fine della relazione con, ex tronista di, attraverso le sue Instagram Stories. La notizia dellaha colpito i fan, che avevano visto nella coppia un legame speciale.ha ammesso di aver investito molto nella relazione e di aver fatto conoscere suo figlio a, rendendo la separazione ancora più. “Non pensate che le coppie che vedete sui social non litighino e che le cose vanno sempre,” ha dichiarato, riferendosi alla realtà spesso nascosta dietro le apparenze. La coppia, pur avendo tentato di costruire una storia stabile, non ha resistito alle difficoltà . Ecco i dettagli e le riflessioni della giovane influencer.

