Uccisa a forbiciate dal vicino gli amici di Sara | Era un’anima bella | perché?

Costa Volpino (Bergamo), 27 ottobre 2024 – Un costante andirivieni di amici e conoscenti accomunati da un'unica straziante domanda: "perché?". Méta il condominio di via Nazionale 124, a Costa Volpino, dove Sara Centelleghe, 18 anni, è stata Uccisa a coltellate da Jashandeep Badhan nella notte tra venerdì e sabato. Vicini di casa L'amica del cuore L'assassino forbiciate mortali Il rientro a casa Vicini di casa Vittima e assassino (reo confesso) abitavano lì, nel medesimo complesso di condomini della cittadina bergamasca dove si è consumato l'ennesimo, inspiegabile omicidio che ha coinvolto due giovanissimi. I due sicuramente si conoscevano, erano per così dire amici. Li separavano pochi mesi e pochi passi: Sara avrebbe compiuto 19 anni tra pochissimo.

