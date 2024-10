Trump: con Harris terza guerra mondiale (Di domenica 27 ottobre 2024) 7.00 Duro attacco di Trump alla sua avversaria nelle prossime elezioni presidenziali americane. Kamala Harris ci porterà sicuramente alla terza guerra mondiale con la sua "incompetenza.Eleggerla presidente vorrebbe dire scommettere su milioni di vite", ha dichiarato Trump nel corso di un suo comizio in Pennsylvania. Secondo Trump, Harris sarebbe incompetente nelle relazioni con i presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. "Dobbiamo vincere perchè con Harris sarebbe un disastro" Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 7.00 Duro attacco dialla sua avversaria nelle prossime elezioni presidenziali americane. Kamalaci porterà sicuramente allacon la sua "incompetenza.Eleggerla presidente vorrebbe dire scommettere su milioni di vite", ha dichiaratonel corso di un suo comizio in Pennsylvania. Secondosarebbe incompetente nelle relazioni con i presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. "Dobbiamo vincere perchè consarebbe un disastro"

