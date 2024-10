Treviolo, installati tre nuovi defibrillatori: “Strumenti fondamentali che salvano vite” (Di domenica 27 ottobre 2024) Treviolo. Sono stati installati tre nuovi defibrillatori sul territorio di Treviolo. Sabato 26 ottobre si è svolta la cerimonia di inaugurazione, un evento che ha visto la partecipazione di tutta la giunta comunale e dei cittadini, ha ospitato i 48 imprenditori locali che, grazie al loro supporto economico, “hanno donato ai cittadini tre Strumenti preziosi salva vita”, come ha sottolineato il sindaco Pasquale Gandolfi. L’installazione è stata resa possibile dall’adesione del Comune di Treviolo a “Cuore InForma”, il progetto di cardio-protezione promosso dalla società Italian Medical System Srl Società Benefit. Bergamonews.it - Treviolo, installati tre nuovi defibrillatori: “Strumenti fondamentali che salvano vite” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 27 ottobre 2024). Sono statitresul territorio di. Sabato 26 ottobre si è svolta la cerimonia di inaugurazione, un evento che ha visto la partecipazione di tutta la giunta comunale e dei cittadini, ha ospitato i 48 imprenditori locali che, grazie al loro supporto economico, “hanno donato ai cittadini trepreziosi salva vita”, come ha sottolineato il sindaco Pasquale Gandolfi. L’installazione è stata resa possibile dall’adesione del Comune dia “Cuore InForma”, il progetto di cardio-protezione promosso dalla società Italian Medical System Srl Società Benefit.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cuore InForma arriva a Treviolo portando tre nuovi defibrillatori - Il Comune di Treviolo aderisce a ‘Cuore InForma’, progetto di cardioprotezione, promosso dalla società Italian Medical System Srl, Società Benefit, che unisce aziende e comunità. (bergamonews.it)

Ausl Valle d’Aosta: nominati tre nuovi primari - Sono Massimiliano Natrella per Radiologia diagnostica e interventistica, Guido Giardini per Neurologia e Stroke Unit e Luca Montagnani per Anestesia e Rianimazione. 08 FEB - Tre nuovi direttori di ... (quotidianosanita.it)

TRE NUOVI PARCHI EOLICI IN ROMANIA PER ENEL GP - La società ha collegato alla rete tre nuovi impianti eolici in Romania, Elcomex EOL (Zephir I), Targusor (Zephir II) e Gebelesis, nella regione di Dobrogea, per una capacità installata totale di 206 ... (9colonne.it)

Treviolo, nuova piantumazione di alberi per sostituire quelli rimossi dal Tarlo Asiatico - Tra il 10 e il 15 ottobre Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) in collaborazione il Comune di Treviolo ha ... non appena arriveranno nuove essenze. (bergamonews.it)