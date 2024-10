Tragica vicenda a Bari: neonata nasce morta a causa di ritardi in sala operatoria (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento drammatico e inaccettabile si è verificato all’ospedale di Venere a Bari nel 2016, dove una neonata, chiamata Ginevra, è nata morta a causa di un ritardo di oltre un’ora nella pratica di un parto cesareo d’emergenza. Questo lasso di tempo si è protratto a causa di un litigio tra i medici, che si contendevano l’unica sala operatoria disponibile. La triste storia di Marta Brandi e Onofrio Visaggio, i genitori della piccola, ha sollevato interrogativi su procedure mediche e responsabilità professionali, accumulando un carico di dolore e rabbia che non sembra trovare pace. Il dolore dei genitori e l’assenza di giustizia Marta Brandi e Onofrio Visaggio portano sul cuore una ferita aperta da otto lunghi anni. La morte della loro bambina ha segnato un tragico confine tra la vita e la morte, privandoli della gioia di essere genitori. Gaeta.it - Tragica vicenda a Bari: neonata nasce morta a causa di ritardi in sala operatoria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento drammatico e inaccettabile si è verificato all’ospedale di Venere anel 2016, dove una, chiamata Ginevra, è natadi un ritardo di oltre un’ora nella pratica di un parto cesareo d’emergenza. Questo lasso di tempo si è protratto adi un litigio tra i medici, che si contendevano l’unicadisponibile. La triste storia di Marta Brandi e Onofrio Visaggio, i genitori della piccola, ha sollevato interrogativi su procedure mediche e responsabilità professionali, accumulando un carico di dolore e rabbia che non sembra trovare pace. Il dolore dei genitori e l’assenza di giustizia Marta Brandi e Onofrio Visaggio portano sul cuore una ferita aperta da otto lunghi anni. La morte della loro bambina ha segnato un tragico confine tra la vita e la morte, privandoli della gioia di essere genitori.

