Rugby Il Giacobazzi atteso dal Brixia Si alza il livello di difficoltà

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nuova tappa bresciana per il campionato delModena, che dopo essersi sbloccato con Piacenza èoggi alle 14,30 a Ospitaletto dal, unica squadra ancora a punteggio pieno del girone 2 di Serie B. Siildidi fronte a una delle compagini più attrezzate del torneo. "ha tanta qualità ed esperienza – l’analisi di Enrico Michelini, capitano insieme a Marco Venturelli – è una squadra costruita per competere per l’alta classifica e giocare sul suo campo sarà un bel test per noi. Vogliamo recitare il ruolo dei guastafeste, provare a metterli insfruttando i nostri punti di forza. La squadra è in crescita, ma serve un ulteriore step per tornare da Brescia con un risultato positivo. Faremo la nostra partita, consapevoli che non possiamo permetterci gli errori e i cali di tensione delle prime due partite".