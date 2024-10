Roma, Juric: "Hummels non gioca per scelta tecnica. Mancini sta bene" (Di domenica 27 ottobre 2024) 26 ottobre 2024 – Vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. La Roma oggi si è ritrovata a Trigoria per l'allenamento di rifinitura, prima di partire alla volta di Firenze, dove domani al Franchi la formazione affronterà la viola nella sfida della nona giornata di Serie A. L'obiettivo è vincere e sbloccare la casella delle vittorie in trasferta per Juric sulla panchina Romanista, ancora ferma a quota zero. La sfida però è difficile, contro una squadra forte e in salute, così come l'ha raccontata lo stesso allenatore nella conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. La prima domanda per l'allenatore è stata relativa alla condizione della squadra. Sport.quotidiano.net - Roma, Juric: "Hummels non gioca per scelta tecnica. Mancini sta bene" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) 26 ottobre 2024 – Vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. Laoggi si è ritrovata a Trigoria per l'allenamento di rifinitura, prima di partire alla volta di Firenze, dove domani al Franchi la formazione affronterà la viola nella sfida della nona giornata di Serie A. L'obiettivo è vincere e sbloccare la casella delle vittorie in trasferta persulla panchinanista, ancora ferma a quota zero. La sfida però è difficile, contro una squadra forte e in salute, così come l'ha raccontata lo stesso allenatore nella conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. La prima domanda per l'allenatore è stata relativa alla condizione della squadra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, Hummels non gioca ma la battuta sui social fa impazzire i tifosi - Continua a far discutere l'assenza del difensore tedesco, escluso ancora una volta dai titolari e ancora senza minuti in campo con i giallorossi. Lui intanto scherza così ... (msn.com)

Roma, Juric: "Mi dispiace per i fischi a Zalewski. Hummels non gioca per scelta tecnica" - "Ogni partita è importante perché siamo indietro, questo è uno scontro diretto e ha valore in più. Sarà fondamentale vincere". Così Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia del match contro la ... (msn.com)

Juric: “Hummels? Scelta tecnica, non guardo il curriculum. Zalewski non è un bambino” - Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida complicatissima in casa della Fiorentina torna sul tedesco: "Gioca chi mi dà più sicurezze e mi piace di più. E Nicola ha fatto una prova top, una reazi ... (forzaroma.info)

Roma, Juric fiducioso: "Stiamo crescendo, ma ci manca un po' di cattiveria". Su Hummels: "Non gioca per scelta tecnica" - I tre punti raccolti contro la Dinamo Kiev in Europa League hanno dato un po' di respiro alla Roma e soprattutto a Ivan Juric, il cui approdo sulla panchina giallorossa non ha portato nell'immediato l ... (sportmediaset.mediaset.it)