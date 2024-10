Liberoquotidiano.it - "Rischio di contrarre l'Escherichia coli": quali prodotti evitare al supermercato | Guarda

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alcunialci espongono ai batteri più di altri. A lanciare l'allarme alcuni esperti di sicurezza alimentare, secondo cui "non tutto il cibo disponibile nei supermercati è sicuro". Tra i rischi più rilevanti, quello dil'. In cima alla lista deipiù pericolosi ci sono le verdure prelavate nei sacchetti. Barbara Kowalcyk, direttrice dell'Institute for "Food Safety and Nutrition Security" alla George Washington University, ha dichiarato alla NBC News che iprelavati, come lattuga e frutta tagliata, dovrebbero essere evitati. Secondo l'esperta, in quegli alimenti possono proliferare più facilmente i batteri. La cosa migliore sarebbe cquistare intere teste di lattuga, lavarle con attenzione e asciugarle con carta assorbente. "Qualsiasi foglia strappata o danneggiata, la butto via.