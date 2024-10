Pontedera - Virtus Entella 1 a 1 | Corona risponde a Di Mario, secondo pareggio in campionato dei granata (Di domenica 27 ottobre 2024) Ottiene un buon pareggio il Pontedera che rimonta 1 a 1 contro la Virtus Entella, i liguri hanno più occasioni ma i granata sanno essere cinici e trasformare le proprie occasioni. Nei primi minuti la partita è quasi esclusivamente ad impronta ligure, i granata riescono a farsi vedere in un paio Pisatoday.it - Pontedera - Virtus Entella 1 a 1 | Corona risponde a Di Mario, secondo pareggio in campionato dei granata Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ottiene un buonilche rimonta 1 a 1 contro la, i liguri hanno più occasioni ma isanno essere cinici e trasformare le proprie occasioni. Nei primi minuti la partita è quasi esclusivamente ad impronta ligure, iriescono a farsi vedere in un paio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pontedera-Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Pontedera-Entella di Domenica 27 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in diretta e in streaming la partita di Serie C ... (calciomagazine.net)

Virtus Entella, pareggio al Comunale con la Vis Pesaro - Pareggio casalingo per la Virtus Entella, fermata sull’1-1 dalla Vis Pesaro. Nell’indici di partenza dei biancocelesti c’è un’assenza pesante, quella ... (radioaldebaran.it)

Serie C girone B 9° turno: l'Entella espugna Perugia di misura. La Torres s'impone 3-2 a Pontedera - La Virtus Entella passa 1-0 al "Curi" di Perugia grazie ad una rete di Di Mario al 33' del primo tempo. 9° TURNO SERIE C GIRONE B: LUCCHESE-SESTRI LEVANTE 0-0, PONTEDERA-TORRES 2-3, PESCARA-MILAN ... (picenotime.it)

Pareggio casalingo con troppe polemiche per la Virtus Entella, fermata sull’1-1 dalla Vis Pesaro (R. Bobbio) - Finisce in parità 1-1 tra le protese ospiti la gara tra Entella e Vis Pesaro. I chiavaresi non riescono così a prendersi la quarta vittoria di fila ma restano in piena zona playoff.Sul gol del pari d ... (farodiroma.it)