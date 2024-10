Gaeta.it - Pesante sconfitta per la Roma a Firenze: 5-1 contro la Fiorentina

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nella sesta giornata di campionato, lasubisce una delle sconfitte più dure della sua stagione, cadendo 5-1 al Franchiunain grande forma. La partita ha visto protagonisti diversi aspetti, tra cui l'espulsione di Hermoso che ha ridotto i giallorossi in dieci, e un Edoardo Bove, ex, che ha brillato in campo con prestazioni decisive. Questo inha avuto un forte impatto sulla classifica, portando i viola a condividere la quarta posizione con Atalanta, Lazio e Udinese, mentre laresta undicesima. Analisi della formazione dellaAlla guida della, il tecnico Palladino schiera una formazione che dimostra subito le sue ambizioni. Con Bove, Cataldi e Adli in mediana, e Colpani e Beltran a supporto di un recuperato Kean, laappare ben organizzata.