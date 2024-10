Perde il controllo del'auto e finisce contro una palma buttandola giù: l'incidente sulla Riviera nord (Di domenica 27 ottobre 2024) Ha perso il controllo della Fiat 500 su cui viaggiava finendo dritto contro una palma che, nell’impatto, è venuta giù. Un impatto violento che fortunatamente ha fatto sì registrare gravi danni al mezzo, ma che non ha avuto nessuna conseguenza per il giovane alla guida.Ricevi le notizie de Ilpescara.it - Perde il controllo del'auto e finisce contro una palma buttandola giù: l'incidente sulla Riviera nord Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ha perso ildella Fiat 500 su cui viaggiava finendo drittounache, nell’impatto, è venuta giù. Un impatto violento che fortunatamente ha fatto sì registrare gravi danni al mezzo, ma che non ha avuto nessuna conseguenza per il giovane alla guida.Ricevi le notizie de

