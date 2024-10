Pagelle Lazio-Genoa 3-0, voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Le Pagelle di Lazio-Genoa 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. Ottimo primo tempo dei biancocelesti che la sbloccano grazie a una bella invenzione di Noslin, dribbling con tunnel e gol assortito, poi nel secondo tempo il Grifone prova pian piano a farsi vedere ma ci sono le reti di Pedro e Vecino che nel finale chiudono i giochi e fanno volare la squadra di Baroni. Di seguito ecco i voti ai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LE Pagelle DI Lazio-Genoa 3-0 Lazio (4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 5.5, Patric 6, Gila 6.5 (39? st Gigot sv), Tavares 7.5; Guendouzi 6, Rovella 7 (39? st Castrovilli sv); Isaksen 6 (17? st Pedro 7.5), Dia 5.5 (17? st Vecino 6.5), Noslin 7 (33? st Tchaouna 6); Castellanos 7. In panchina: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru. Allenatore: Baroni 7. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la nona giornata della. Ottimo primo tempo dei biancocelesti che la sbloccano grazie a una bella invenzione di Noslin, dribbling con tunnel e gol assortito, poi nel secondo tempo il Grifone prova pian piano a farsi vedere ma ci sono le reti di Pedro e Vecino che nel finale chiudono i giochi e fanno volare la squadra di Baroni. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI3-0(4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 5.5, Patric 6, Gila 6.5 (39? st Gigot sv), Tavares 7.5; Guendouzi 6, Rovella 7 (39? st Castrovilli sv); Isaksen 6 (17? st Pedro 7.5), Dia 5.5 (17? st Vecino 6.5), Noslin 7 (33? st Tchaouna 6); Castellanos 7. In panchina: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru. Allenatore: Baroni 7.

