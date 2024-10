Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2024: risultati e classifica gara. Francesco Bagnaia vince davanti a Jorge Martin

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto concludersi domenica 27 ottobre, il fine settimana del GP della, con la consuetalunga, che si è disputata sulla distanza dei 26 giri del circuito di Buriram, valida per la diciottesima tappa del calendario di. Vittoria per il campione del mondo in carica,, che precede lo spagnolo, secondo: in virtù di questi piazzamenti l’italiano guadagna 5 punti e si riporta a -17 dall’iberico nellagenerale. Completa il podio l’altro spagnolo Pedro Acosta, terzo,a Fabio Di Giannantonio, quarto. L’australiano Jack Miller chiude quinto, mentre è sesto il sudafricano Brad Binder. Settima piazza per lo spagnolo Maverick Vinales,al transalpino Johann Zarco, ottavo. L’iberico Aleix Espargarò, nono, infine, precede il connazionale Alex Marquez, decimo.