Movida violenta a Napoli, 20enne ferito alla testa da un colpo di pistola. Fermati due minorenni armati di coltello (Di domenica 27 ottobre 2024) Napoli, 27 ottobre 2024 - Ventenne ferito alla nuca da un colpo di pistola, due minorenni sono stati Fermati armati di coltello. È il bilancio della Movida violenta del sabato notte a Napoli. I due episodi non sono collegati tra loro, ma sono il segno di una violenza sempre più diffusa. Ed pè successo a pochi giorni dall’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne vittima di un agguato da parte di due minorenni. ferito da un colpo di pistola Il 20enne ferito da un colpo di pistola era in auto con altri due amici quando è stato avvicinato da uno scooter. A bordo c’erano due persone, una di loro ha sparato a sangue freddo, colpendolo alla testa. È successo questa notte nella zona di Chiaiano a Napoli. Secondo quanto ha riferito agli agenti del commissariato Arenella a Napoli, è stato trasportato alle due della scorsa notte all'ospedale Cto. Quotidiano.net - Movida violenta a Napoli, 20enne ferito alla testa da un colpo di pistola. Fermati due minorenni armati di coltello Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 - Ventennenuca da undi, duesono statidi. È il bilancio delladel sabato notte a. I due episodi non sono collegati tra loro, ma sono il segno di una violenza sempre più diffusa. Ed pè successo a pochi giorni dall’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne vittima di un agguato da parte di dueda undiIlda undiera in auto con altri due amici quando è stato avvicinato da uno scooter. A bordo c’erano due persone, una di loro ha sparato a sangue freddo, colpendolo. È successo questa notte nella zona di Chiaiano a. Secondo quanto ha riagli agenti del commissariato Arenella a, è stato trasportato alle due della scorsa notte all'ospedale Cto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Movida violenta a Napoli, 20enne ferito alla testa da un colpo di pistola. Fermati due minorenni armati di coltello - Napoli, 27 ottobre 2024 - Ventenne ferito alla nuca da un colpo di pistola, due minorenni sono stati fermati armati di coltello. È il bilancio della movida violenta del sabato notte a Napoli. I due ... (quotidiano.net)

Due ragazzini di 14 e 16 anni sorpresi coi coltelli a Napoli, mamma e papà si scusano coi carabinieri - I due ragazzini sono stati denunciati, i coltelli sequestrati. L’intervento nell’ambito dei controlli sulla movida a Napoli. (msn.com)

Notte di controlli a Chiaia e nel centro storico di Napoli: denuncia e sequestri tra giovanissimi armati - I carabinieri della compagnia Centro li hanno controllati in strada, tra i locali della movida di Chiaia e del centro storico. Sono in forze per arginare qualsiasi deriva violenta, con loro pattuglie ... (ilmeridianonews.it)

Napoli: armi e minori, la storia di due ragazzini col coltello… - E’ 30 la somma delle loro età, 16 più 14. Quelle di ragazzini armati di 2 coltelli. Le lame sono affilate, 23 centimetri dalla punta all’impugnatura. I carabinieri della compagnia […] ... (ilgazzettinovesuviano.com)