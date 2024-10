Mic: Usigrai, 'smentita P.Chigi non richiesta, perché rispondono a posto di Rai?' (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "L'esecutivo UsigRai è sorpreso per la risposta di Palazzo Chigi ad un comunicato in cui il sindacato unitario delle giornaliste e dei giornalisti della Rai aveva chiesto all'Azienda di Viale Mazzini di smentire che suoi dirigenti fossero pronti a mostrare contenuti di Report in anteprima per il governo. Per noi è chiara la distinzione che deve esserci tra servizio pubblico radiotelevisivo e governo. Invece la risposta di oggi la dice lunga su come Palazzo Chigi consideri la Rai". Così in una nota l'UsigRai. Liberoquotidiano.it - Mic: Usigrai, 'smentita P.Chigi non richiesta, perché rispondono a posto di Rai?' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "L'esecutivoè sorpreso per la risposta di Palazzoad un comunicato in cui il sindacato unitario delle giornaliste e dei giornalisti dellaaveva chiesto all'Azienda di Viale Mazzini di smentire che suoi dirigenti fossero pronti a mostrare contenuti di Report in anteprima per il governo. Per noi è chiara la distinzione che deve esserci tra servizio pubblico radiotelevisivo e governo. Invece la risposta di oggi la dice lunga su come Palazzoconsideri la". Così in una nota l'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mic: fonti P.Chigi, 'Report? Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo' - Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "È assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi ha scritto che Palazzo Chigi sarà informato ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Mic: Usigrai, 'Report visionato da P.Chigi prima messa in onda? Rai smentisca' - Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca". E' quando chiede in una nota l'Usigrai. "Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potre ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Fonti di Palazzo Chigi su Report: «Non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima» - Palazzo Chigi smentisce di aver visto in anticipo, come insinuato dal Fatto Quotidiano, la puntata di Report su Mic e Maxxi. (msn.com)

Report, puntata in anteprima a P.Chigi? Arriva la smentita: "Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo" - Fonti del governo dopo le indiscrezioni di stampa: "Assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata, ora l'Usigrai ne chieda conto" ... (adnkronos.com)