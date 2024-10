Locatelli: «Sul 4-2 ricevuto segnale dall’Inter. Chiesto energia a tutti» (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo il pareggio contro l’Inter Manuel Locatelli dice la sua sul match di San Siro. Le impressioni del giocatore della Juventus, tra i protagonisti in campo della sfida. energia – Al termine di Inter-Juventus Manuel Locatelli su Dazn dichiara: «Abbiamo preso dei gol che potevamo sicuramente evitare ma c’era la sensazione che era una partita che potevamo recuperare. Tra primo e secondo tempo ci siamo guardati e ci siamo detti che potevamo recuperarla. Sono andato in panchina, da Mattia e Carlo, perché sono giocatori che mettono energia anche quando sono fuori. E quindi è una cosa che abbiamo fatto per darci energia. Credo sia bello condividere anche con chi è fuori le emozioni che ci sono in campo». Locatelli nel post-partita di Inter-Juventus USARE LA TESTA – Ancora Manuel Locatelli: «All’interno della partita ci sono mini momenti in cui devi stare a soffrire. Inter-news.it - Locatelli: «Sul 4-2 ricevuto segnale dall’Inter. Chiesto energia a tutti» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo il pareggio contro l’Inter Manueldice la sua sul match di San Siro. Le impressioni del giocatore della Juventus, tra i protagonisti in campo della sfida.– Al termine di Inter-Juventus Manuelsu Dazn dichiara: «Abbiamo preso dei gol che potevamo sicuramente evitare ma c’era la sensazione che era una partita che potevamo recuperare. Tra primo e secondo tempo ci siamo guardati e ci siamo detti che potevamo recuperarla. Sono andato in panchina, da Mattia e Carlo, perché sono giocatori che mettonoanche quando sono fuori. E quindi è una cosa che abbiamo fatto per darci. Credo sia bello condividere anche con chi è fuori le emozioni che ci sono in campo».nel post-partita di Inter-Juventus USARE LA TESTA – Ancora Manuel: «All’interno della partita ci sono mini momenti in cui devi stare a soffrire.

