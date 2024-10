Secoloditalia.it - Liguria al voto: per battere Bucci la sinistra punta più su Ranucci che su Orlando

(Di domenica 27 ottobre 2024) Aperti da stamani alle 7 i seggi per le elezioni regionali in. Sono 1.341.799 i cittadini chiamati a votare, oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, il nuovo presidente della Regione e i trenta membri dell’assemblea legislativa, dopo le dimissioni dell’ex governatore Giovanni Toti, finito agli arresti domiciliari per quasi tre mesi con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito, che hanno portato alla convocazione di elezioni anticipate.terrorizzata dalla rimonta diSull’affluenza alle urne pende l’incognita del maltempo dopo la diramazione di un’allerta arancione per piogge diffuse e temporali. Nove i candidati alla presidenza per una sfida che si riduce a un confronto a due tra l’ex sindaco uscente di Genova Marcoper il centrodestra e l’esponente Pd Andreadi Pd e M5s.