Le multe stradali valgono 13 miliardi in quasi 10 mesi 2024

Quotidiano.net - Le multe stradali valgono 1,3 miliardi in quasi 10 mesi 2024

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gli incassi incamerati dagli enti locali grazie allesfiorano quota 1,3di euro solo nei primi diecidel. Lo afferma una indagine condotta dal Codacons che ha analizzato i proventi dei comuni italiani derivanti da violazioni. Considerato che mancano 2alla fine dell'anno, i minori autovelox in giro e che durante le prossime feste natalizie il traffico auto aumenterà , il dato è in linea con quello del 2023 quando furono incassati 1,5(con un aumento del 6,4% sul 2022 e del 23,7% sul 2019). "Alla data del 17 ottobre le entrate per l'annoderivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada ammontano in Italia a un totale di 1.294.799.