Le Iene anticipazioni 27 ottobre | Gennaro Sangiuliano la chiave d’oro di Pompei e la diffida della Boccia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le, il programma condotto da Veronica Gentili: ecco ledelle inchieste e gli ospiti. Stasera 27su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le, il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni si conferma un mix di giornalismo d'inchiesta, satira pungente e momenti di leggerezza. Tra gli ospiti in studio, la cantante Mietta, coach di Io Canto Generation e l'attrice Matilda De Angelis, protagonistaserie Prime Video Citadel: Diana. Le: servizi del 27Nina Palmieri porterà sullo schermo la storia di una donna che, a giugno 2024, è diventata mamma per la prima volta a 63 anni. La narrazione, tuttavia, si discosta dalle versioni più