L’attacco d’Israele a Teheran Bombe sulle strutture militari E l’Iran si spacca sulla reazione

(Di domenica 27 ottobre 2024) Israele ha aperto un nuovo capitolo nel confitto mediorientale quando nella notte di venerdì oltre 100 aerei da caccia, aerei di rifornimento ed aerei da guerra elettronica si sono aperti una via di attacco verso, distante 1.500 chilometri, ‘acciecando’ sistemi radar in Siria ed in Iraq e sorvolando poi impunemente il loro spazio aereo.israeliano – anticipato tre settimane fa inal lancio dadi 200 missili balistici – si è sviluppato in tre ondate successive. Per tre ore i caccia israeliani (fra cui F15, f16 e F35) sono stati padroni assoluti dei cieli della zona e hanno colpito una ventina di obiettiviin Iran. A quanto pare hanno fatto ricorso a missili balistici che possono essere lanciati da aerei da combattimento: dunque anche fuori dallo spazio aereo iraniano.