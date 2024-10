La politica si schiera. Fdi si allinea alla Lega: "Mugnai va assolto" (Di domenica 27 ottobre 2024) C’era da aspettarselo e così è stato. Il delitto di San Polo è diventato anche un caso politico. Prima la Lega e adesso Fratelli d’Italia: due partiti su tre del centrodestra hanno preso posizione nel processo a carico dell’artigiano che l’Epifania del 6 gennaio sparò su Gezim Dodoli, il vicino di casa che gli stava distruggendo casa con una ruspa. "Noi stiamo con Mugnai". In una nota la sezione aretina di Fdi punta il dito: "La magistratura compie un errore di valutazione che non tiene conto dell’azione dell’aggressore e fa una ricostruzione dei fatti non condivisibile". Lanazione.it - La politica si schiera. Fdi si allinea alla Lega: "Mugnai va assolto" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) C’era da aspettarselo e così è stato. Il delitto di San Polo è diventato anche un caso politico. Prima lae adesso Fratelli d’Italia: due partiti su tre del centrodestra hanno preso posizione nel processo a carico dell’artigiano che l’Epifania del 6 gennaio sparò su Gezim Dodoli, il vicino di casa che gli stava distruggendo casa con una ruspa. "Noi stiamo con". In una nota la sezione aretina di Fdi punta il dito: "La magistratura compie un errore di valutazione che non tiene conto dell’azione dell’aggressore e fa una ricostruzione dei fatti non condivisibile".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La politica si schiera. Fdi si allinea alla Lega: "Mugnai va assolto" - Dopo il Carroccio arriva anche il messaggio di solidarietà dei meloniani. Il segreterio Lucacci: "L’impostazione del giudice non è condivisibile:. come può una persona, in quei momenti concitati, agir ... (lanazione.it)

Liguria all’ultimo voto sotto la tempesta, Genova sarà decisiva - ARENZANO (GE) — Ci si è messo pure il maltempo a ingarbugliare il tetris elettorale della Liguria, dopo la bufera politica per l’inchiesta Toti, e mentre i sondaggi riservati della vigilia pronostican ... (repubblica.it)

Governo, l'imbarazzo della destra per il caso Giuli. Il capogruppo Fdi in Lombardia: "Pederasta? In privato si può dire" - Il presidente del Senato Ignazio La Russa canta "La campana di San Giusto", più nota come "Le ragazze di Trieste", dalla regia la musica suggerita è "L'Italiano" di Toto Cutugno e la parola d'ordine è ... (repubblica.it)

Regionali in Liguria, un test anche nazionale. E nel centrodestra quasi nessuno cita Toti - DAL NOSTRO INVIATO GENOVA - Se almeno ci fosse stato il sole. Si sarebbe potuto fare come ai vecchi tempi, e guardare se le piazze erano piene. Una volta si faceva così, e tutto sommato questa volta s ... (corriere.it)