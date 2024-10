Inzaghi: «Inter-Juventus, punti persi. Serve lavorare! Io soprattutto» (Di domenica 27 ottobre 2024) Inzaghi dopo Inter-Juventus terminato clamorosamente sul risultato di 4-4, su Inter TV non è contento per la gestione del risultato e delle marcature da parte della squadra. AUTOCRITICO – Simone Inzaghi dopo Inter-Juventus su Inter TV ha parlato così: «Sicuramente sono due punti persi, siamo influenzati dal risultato di pareggio dove meritavamo di più. È anche difficile per me commentarle, sarà motivo di analisi subire quattro gol su quattro tiri. Dobbiamo cercare di lavorare meglio, di più, io in primis. Dovevamo avere un po’ più di determinazione, quella che adesso ci manca. Abbiamo preso il gol del 4-3 quando dovevamo difendere meglio, mentre nel 4-4 abbiamo triplicato un giocatore dove ne bastava anche uno. Ripartiamo dalle cose fatte bene che sono state tante». Inter-news.it - Inzaghi: «Inter-Juventus, punti persi. Serve lavorare! Io soprattutto» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024)dopoterminato clamorosamente sul risultato di 4-4, suTV non è contento per la gestione del risultato e delle marcature da parte della squadra. AUTOCRITICO – SimonedoposuTV ha parlato così: «Sicuramente sono due, siamo influenzati dal risultato di pareggio dove meritavamo di più. È anche difficile per me commentarle, sarà motivo di analisi subire quattro gol su quattro tiri. Dobbiamo cercare dimeglio, di più, io in primis. Dovevamo avere un po’ più di determinazione, quella che adesso ci manca. Abbiamo preso il gol del 4-3 quando dovevamo difendere meglio, mentre nel 4-4 abbiamo triplicato un giocatore dove ne bastava anche uno. Ripartiamo dalle cose fatte bene che sono state tante».

