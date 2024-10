Investito mentre camminava, muore 78enne (Di domenica 27 ottobre 2024) Un uomo di 78 anni é stato Investito e ucciso mentre camminava a piedi da un auto pirata nel Brindisino. La vittima si chiamava Antonio Loprete, era di Fasano, in provincia di Brindisi, e aveva 78 anni. Il tragico incidente stradale si é verificato intorno alle quattro del mattino in via Mignozzi. L’anziano era da solo, stava camminando quando é stato colpito in pieno da un’auto il cui conducente é scappato senza prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce. Investito per strada, caccia al pirata della strada Sono stati altri automobilisti a prestare soccorso all’uomo che era stato Investito, trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi dove é deceduto a causa della gravità dei traumi e delle ferite riportati. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Un uomo di 78 anni é statoe uccisoa piedi da un auto pirata nel Brindisino. La vittima si chiamava Antonio Loprete, era di Fasano, in provincia di Brindisi, e aveva 78 anni. Il tragico incidente stradale si é verificato intorno alle quattro del mattino in via Mignozzi. L’anziano era da solo, stava camminando quando é stato colpito in pieno da un’auto il cui conducente é scappato senza prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce.per strada, caccia al pirata della strada Sono stati altri automobilisti a prestare soccorso all’uomo che era stato, trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi dove é deceduto a causa della gravità dei traumi e delle ferite riportati.

