Inter-Juventus Marotta | Questo derby d’Italia deve essere uno spot positivo per il calcio

(Di domenica 27 ottobre 2024) “per me è un’emozione superiore per il ruolo apicale che ricopro e le responsabilità che ciò comporta, questa partitaunoper il mondo del. Viene giustamente considerato ilper la rivalità storica che divide le due squadre”. Lo ha detto il presidente dell’, Giuseppe, prima delcontro la: “Credo che questa partita non deciderà il destino del campionato, però va capito se la prestazione delle due squadre sarà positiva. Dopo nove giornate è impossibile stilare giudizi definitivi”. E sul possibile obiettivo di vincere sia il campionato che la Champions: “Abbiamo l’obbligo di ottenere il massimo e quindi ci proviamo. Se ce la facciamo è merito nostro, altrimenti è demerito nostro e anche merito degli avversari”.