Intelligenza Artificiale per la formazione

Maritime Assistance Seafarers Europe (MASE) lancia una piattaforma innovativa destinata a trasformare radicalmente la gestione delle certificazioni, la formazione del personale e il reclutamento nel settore marittimo. Grazie alla potenza della blockchain e dell'Intelligenza Artificiale, l'applicativo offre una soluzione integrata per capitanerie di porto, centri di formazione, marittimi e armatori. È oggi disponibile su Google Play, App Store e sul sito www.m-a-s-e.it

