Ilrestodelcarlino.it - Il paese come luogo del Fai, raccolte 800 firme

(Di domenica 27 ottobre 2024) Concordia punta in alto per rilanciare il suo centro storico ancora in attesa di completare la faticosa ricostruzione post terremoto. E lo fa con una iniziativa lanciata in questi giorni dalla locale Pro Loco, che per la festa del suo decimo anniversario, ha deciso di dare avvio alla candidatura del centro storicodel Cuore" del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano: il programma nazionale per i luoghi italiani da promuovere e da non dimenticare. Sono già oltre 840 le manifestazioni di sostegno(72esimo posto in classifica) intorno a questa candidatura per la quale c’è tempo di votare fino al 10 aprile 2025.