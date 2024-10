Hockey ghiaccio: Merano vince in trasferta nella domenica di Alps League. Renon si prende il derby (Di domenica 27 ottobre 2024) domenica di grande interesse per le squadre italiane quella andata in scena quest’oggi nel Campionato Alps League 2024-2025 di Hockey su ghiaccio. Merano ha infatti sconfitto in trasferta Celje, mentre Renon all’extra time ha beffato Cortina nel derby. Ma andiamo con ordine. La compagine altoatesina ha espugnato il campo sloveno per 3-5, ribaltando completamente le sorti del match nel terzo e ultimo periodo quando, sul parziale di 3-2, Ishida, Beber e Rein hanno messo a referto le tre reti della vittoria. Molto combattuta anche la disputa che ha coinvolto Ritten, decisa ai supplementari grazie ad una zampata di Cuglietta segnata dopo 44 secondi che ha consentito ai Baum di chiudere i conti sul 5-4. L’Alps League tornerà il prossimo 29 ottobre. Oasport.it - Hockey ghiaccio: Merano vince in trasferta nella domenica di Alps League. Renon si prende il derby Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024)di grande interesse per le squadre italiane quella andata in scena quest’oggi nel Campionato2024-2025 disuha infatti sconfitto inCelje, mentreall’extra time ha beffato Cortina nel. Ma andiamo con ordine. La compagine altoatesina ha espugnato il campo sloveno per 3-5, ribaltando completamente le sorti del match nel terzo e ultimo periodo quando, sul parziale di 3-2, Ishida, Beber e Rein hanno messo a referto le tre reti della vittoria. Molto combattuta anche la disputa che ha coinvolto Ritten, decisa ai supplementari grazie ad una zampata di Cuglietta segnata dopo 44 secondi che ha consentito ai Baum di chiudere i conti sul 5-4. L’tornerà il prossimo 29 ottobre.

