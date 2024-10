Gp del Messico di F1 Carlos Sainz parte in pole position Leclerc in seconda fila

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha conquistato lacon la sua Ferrari nel Gp deldi Formula 1 con il tempo di 1’15”946. Lo spagnolo, alla settimadella carriera, partirà in primacon la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che ha ottenuto il secondo tempo. Inla McLaren del britannico Lando Norris, che scatterà in terza posizione e sarà affiancato dalla Ferrari del monegasco Charles, quarto al via. Quinto posto per la Mercedes di George Russell seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton. Chiudono la top ten Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Alex Albon e Nico Hulkenberg. Il Gp delandrà in scena oggi, domenica 27 ottobre, alle 21 ora italiana. La gara sarà visibile in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. (Fonte Adnkronos) Foto Scuderia Ferrari/X ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.