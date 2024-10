Georgia: opposizione filo-europea denuncia 'risultati distorti, elezioni rubate' (Di domenica 27 ottobre 2024) Tblisi, 27 ott. (Adnkronos/Afp) - L'opposizione filo-europea della Georgia non riconosce la vittoria del partito di governo Sogno Georgiano, che ha rivendicato il successo alle elezioni legislative celebrate nel paese e denuncia - nelle parole di Tina Bokuchava, leader del Movimento Nazionale Unito (MNU), "risultati distorti di elezioni rubate". Il leader del partito Akhali, altra componente dell'opposizione, parlato nella notte di "usurpazione di potere" e di "un golpe costituzionale". Liberoquotidiano.it - Georgia: opposizione filo-europea denuncia 'risultati distorti, elezioni rubate' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tblisi, 27 ott. (Adnkronos/Afp) - L'dellanon riconosce la vittoria del partito di governo Sognono, che ha rivendicato il successo allelegislative celebrate nel paese e- nelle parole di Tina Bokuchava, leader del Movimento Nazionale Unito (MNU), "di". Il leader del partito Akhali, altra componente dell', parlato nella notte di "usurpazione di potere" e di "un golpe costituzionale".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Georgia: opposizione filo-europea denuncia 'risultati distorti, elezioni rubate' - Tblisi, 27 ott. (Adnkronos/Afp) - L'opposizione filo-europea della Georgia non riconosce la vittoria del partito di governo Sogno Georgiano, che ha rivendicato il successo alle elezioni legislative ce ... (lanuovasardegna.it)

Georgia: Elezioni Parlamentari e Scontro Tra Opposizione e Governo - Le tensioni politiche in Georgia si intensificano dopo le recenti elezioni parlamentari, con l’opposizione filo-europeista che accusa il governo di cercare un riavvicinamento alla Russia. Entrambi gli ... (online-news.it)

La Georgia scivola verso la Russia. Il partito al governo in testa alle elezioni - L’oligarca filo-Putin Ivanishvili avrebbe la maggioranza. L’ombra dei brogli sul voto. Oggi proteste di massa TBILISI. Sin dalle prime ore del mattino è stato ben chiaro che il voto in Georgia sarebbe ... (ilsecoloxix.it)

Opposizione in Georgia rigetta i risultati, 'falsificati' - TBLISI, 27 OTT - I partiti di opposizione filo-occidentali della Georgia hanno respinto come fraudolenti i risultati elettorali che indicavano la vittoria del partito al governo. "Non riconosciamo i r ... (messaggeroveneto.gelocal.it)