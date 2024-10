Fermato e il giudice lo rilascia: l'orrore del marocchino, cosa fa a questa donna | Video-Immagini forti (Di domenica 27 ottobre 2024) Un Video sta facendo lettarlmente il giro del web. Siamo ad Avezzano, uno straniero, un marocchino, scippa una donna in pieno giorno in mezzo alla strada. Per portarle via lo zaino è disposto a tutto, anche a trascinare la donna per terra per diversi metri. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la drammatica scena: l'uomo si è avvicinato alle spalle della vittima e le ha strappato lo zaino appena indossato, causandole una violenta caduta. La donna dopo qualche istante, ancora incredula, si rialza e prova ad inseguire lo scippatore. Ma nulla da fare. Voi direte, questo è uno scippo, grave, ma come tanti altri. E invece le cose non stanno così. infatti qualche giorno prima lo stesso aggressore aveva tentato di rubare in un ristorante del centro città, venendo Fermato ma poi rilasciato. Ed evidentemente ha deciso di tornare alla sua "occupazione". Liberoquotidiano.it - Fermato e il giudice lo rilascia: l'orrore del marocchino, cosa fa a questa donna | Video-Immagini forti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unsta facendo lettarlmente il giro del web. Siamo ad Avezzano, uno straniero, un, scippa unain pieno giorno in mezzo alla strada. Per portarle via lo zaino è disposto a tutto, anche a trascinare laper terra per diversi metri. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la drammatica scena: l'uomo si è avvicinato alle spalle della vittima e le ha strappato lo zaino appena indossato, causandole una violenta caduta. Ladopo qualche istante, ancora incredula, si rialza e prova ad inseguire lo scippatore. Ma nulla da fare. Voi direte, questo è uno scippo, grave, ma come tanti altri. E invece le cose non stanno così. infatti qualche giorno prima lo stesso aggressore aveva tentato di rubare in un ristorante del centro città, venendoma poito. Ed evidentemente ha deciso di tornare alla sua "occupazione".

