Famiglie Arcobaleno in piazza contro il governo: "Perseguitati da un fantareato. Nostri figli frutto di un percorso d'amore" / FOTO (Di domenica 27 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayManifestazione in piazza Santa Maria Novella per le Famiglie Arcobaleno e numerose associazioni fiorentine e toscane nel pomeriggio del 27 ottobre. Un presidio per protestare contro la recente decisione del governo con la legge – Firenzetoday.it - Famiglie Arcobaleno in piazza contro il governo: "Perseguitati da un fantareato. Nostri figli frutto di un percorso d'amore" / FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayManifestazione inSanta Maria Novella per lee numerose associazioni fiorentine e toscane nel pomeriggio del 27 ottobre. Un presidio per protestarela recente decisione delcon la legge –

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Famiglie Arcobaleno in piazza contro il governo: "Perseguitati da un fantareato. Nostri figli frutto di un percorso d'amore" / FOTO - Presidio a Santa Maria Novella per contestare l'approvazione della legge sulla gestazione per altri ... (firenzetoday.it)

Maternità surrogata, a Padova la protesta delle Famiglie Arcobaleno contro le restrizioni - L’ulteriore stretta da parte del Governo per la gestazione per altri, si scontra con le famiglie arcobaleno. La pratica di procreazione medicalmente assistita, che prevede che una donna porti avanti u ... (rainews.it)

"Donare la vita non può essere reato universale". Anche a Messina la mobilitazione delle famiglie Arcobaleno - Oggi a piazza Lo Sardo la mobilitazione nazionale delle Famiglie Arcobaleno contro la legge che trasforma la gestazione per altri in reato universale. (rtp.gazzettadelsud.it)

“Noi due papà arcobaleno oggi in piazza a difendere l’amore per nostro figlio” - «Le coppie Lgbtq+ vanno in paesi democratici come Usa o Canada dove tutto è regolato dalla legge. Nei paesi dove c’è del chiaroscuro sarebbe molto difficile per noi. Lì le coppie arcobaleno, penso ad ... (torino.repubblica.it)