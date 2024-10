Elezioni regionali in Liguria affluenza alle ore 12 al 1306% | in calo rispetto al 2020 In alcuni comuni seggi spostati per allerta meteo

Elezioni regionali in Liguria, affluenza alle ore 12 al 13,06%: in calo rispetto al 2020. In alcuni comuni seggi spostati per allerta meteo (Di domenica 27 ottobre 2024) Si sono aperte alle 7 di domenica 27 ottobre le urne della Liguria dove i cittadini sono chiamati a esprimersi per l’elezione del presidente della Regione e dei trena componenti del consiglio regionale. I liguri al momento hanno risposto con freddezza al voto, anticipato di un anno rispetto alla naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo l’inchiesta giudiziaria che lo ha travolto. alle 12 l’affluenza era infatti del 13,06%, in calo rispetto alla stessa ora del voto del 2020. In particolare i numeri sono in diminuzione in tre province su quattro, solo a Genova il dato è leggermente superiore: alle 12 aveva votato il 14,29% degli aventi diritto contro il 14,19% del 2020, a Savona il 12,23% (14,67 nel 2020), a Imperia il 10,31% (12,97 nel 2020), a Spezia l’11,94% (13,08 nel 2020). Ilfattoquotidiano.it - Elezioni regionali in Liguria, affluenza alle ore 12 al 13,06%: in calo rispetto al 2020. In alcuni comuni seggi spostati per allerta meteo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si sono aperte7 di domenica 27 ottobre le urne delladove i cittadini sono chiamati a esprimersi per l’elezione del presidente della Regione e dei trena componenti del consiglio regionale. I liguri al momento hanno risposto con freddezza al voto, anticipato di un annoalla naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo l’inchiesta giudiziaria che lo ha travolto.12 l’era infatti del 13,06%, inalla stessa ora del voto del. In particolare i numeri sono in diminuzione in tre province su quattro, solo a Genova il dato è leggermente superiore:12 aveva votato il 14,29% degli aventi diritto contro il 14,19% del, a Savona il 12,23% (14,67 nel), a Imperia il 10,31% (12,97 nel), a Spezia l’11,94% (13,08 nel).

