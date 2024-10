Dove vedere Pontedera-Entella in diretta tv e le probabili formazioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Torna in campo l'Entella che sfida il Pontedera in trasferta oggi alle 17,30. I liguri sono imbattuti da quattro turni con tre vittorie e un pareggio che li ha lanciati al quinto posto in classifica a meno due dalla capolista Pescara. Il Pontedera sta provando a uscire dalla crisi e dopo tre Genovatoday.it - Dove vedere Pontedera-Entella in diretta tv e le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Torna in campo l'che sfida ilin trasferta oggi alle 17,30. I liguri sono imbattuti da quattro turni con tre vittorie e un pareggio che li ha lanciati al quinto posto in classifica a meno due dalla capolista Pescara. Ilsta provando a uscire dalla crisi e dopo tre

Dove vedere Pontedera-Entella in diretta tv e le probabili formazioni - La partita tra Entella e Pontedera sarà trasmessa in diretta tv su Sy a canale 257 a partire dalle 17,30. Per quanto riguarda lo streaming la gara sarà visibie sia sulla App Sky Go e su Now Tv, ... (genovatoday.it)

