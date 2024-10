Nerdpool.it - Creature Commandos: il trailer rivela un nuovo incredibile Easter Egg

(Di domenica 27 ottobre 2024) La prima serie diè all’orizzonte, dando il via aluniverso DC di James Gunn e Peter Safran con grande clamore. La serie animata per adulti intende offrire una versione violenta ed emotiva dell’omonima squadra di supereroi, composta da un cast stellare di vari mostri. L’ultimodi, proiettato al Comic Con di New York all’inizio di questo mese, ha mostrato esattamente cosa porterà, incluso unegg in un angolo sorprendente e di nicchia del portfolio di fumetti della DC. A metà deldi, mentre Amanda Waller (Viola Davis) presenta Rick Flag Sr. (Frank Grillo) alla squadra, si può vedere The Bride (Indira Varma) leggere – e poi strappare – una rivista scandalistica. La rivista ha il titolo Young Love, lo stesso titolo della serie romantica DC.