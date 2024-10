Clamoroso a Foggia, Capuano lascia: "Rimetto il mandato" (Di domenica 27 ottobre 2024) Caos totale a Foggia. Dopo la sconfitta giunta all'ultimo secondo con il Sorrento. Eziolino Capuano lascia il club. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico ai microfoni di Foggia Tv e Antenna Sud a margine della gara persa al 'Viviani': "Alleno da tanti anni, ma ho visto cose assurde. Sono Foggiatoday.it - Clamoroso a Foggia, Capuano lascia: "Rimetto il mandato" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Caos totale a. Dopo la sconfitta giunta all'ultimo secondo con il Sorrento. Eziolinoil club. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico ai microfoni diTv e Antenna Sud a margine della gara persa al 'Viviani': "Alleno da tanti anni, ma ho visto cose assurde. Sono

Foggia - Capuano annuncia le dimissioni : “Non mi era mai successo di non riuscire ad incidere” - Ezio Capuano ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni da allenatore del Foggia. Lo ha fatto in diretta durante la trasmissione “Diretta Stadio” di Foggia TV, a margine della sconfitta per 2-1 contro il Sorrento nel match dell’undicesima giornata ... (Sportface.it)

Cava dei Tirreni - striscione contro il mancato minuto di raccoglimento per la tragedia di Foggia : la dura presa di posizione di mister Capuano - Tempo di lettura: 2 minutiE’ protesta contro le istituzioni calcistiche da parte di alcune tifoserie per il mancato rinvio di Foggia-Catania nello scorso turno di campionato di serie C e la decisione, a proposito degli altri incontri di quella ... (Anteprima24.it)

Foggia, Roma su dimissioni Capuano: "Inutile prendere decisioni a caldo" - Clamoroso ribaltone in casa Foggia. Dopo la sconfitta contro il Sorrento, il tecnico Ezio Capuano ha annunciato le dimissioni. Una scelta commentata così da Domenico Roma, ds dei ... (tuttocalciopuglia.com)

Capuano si dimette dal Foggia in diretta su Foggia Tv - Nel corso di “Diretta Stadio”, trasmissione di Foggia TV condotta da Mario Marchitelli, il tecnico rossonero Ezio Capuano ha annunciato le sue dimissioni da allenatore del Calcio Foggia 1920. (calciofoggia.it)

"Vergogna senza limiti": Foggia, ancora rabbia per il silenzio sui giovani morti - Non si placano le proteste contro le istituzioni e i vertici di Serie C per non aver rinviato il match tra i pugliesi e il Catania: "Tutti avevano pianto, abbiamo subito uno choc" ... (tuttosport.com)