Chi paga le spese legali al poliziotto aggredito dall' immigrato | Verona lezione a Tommasi e al Pd

«L'abbiamo sentito come un dovere morale: vogliamo pagare le spese legali al poliziotto». Il poliziotto è l'agente della Polfer che a Verona, domenica scorsa, minacciato da un immigrato col coltello gli ha sparato. Lo straniero, Moussa Diarra, 26enne maliano, è morto; l'agente è finito sott'inchiesta per eccesso di legittima difesa. Parte del Comune amministrato dal centrosinistra si è schierato apertamente con l'africano; il vescovo ha organizzato una messa in ricordo dello straniero. E però una mole impressionante di cittadini ha preso le difese del poliziotto: «Doveva farsi ammazzare?»; «Lo straniero prima doveva fare come Kabobo?». Kabobo, a Milano, ha ucciso a colpi di piccone tre persone prese a caso per strada.

