Campionato serale di Risiko al ristopub Mamy's

(Di domenica 27 ottobre 2024) A Cesenatico entra nel vivo la quattordicesima edizione deldi, che per i mesi di ottobre e novembre si tiene al, ilin viale Carducci, sul lungomare al piano terra del Grand Hotel Cesenatico. Per questa nuova edizione deldi, il prossimo turno è lunedì 28 ottobre alle 20.30 ed il successivo si terrà il 4 novembre, sempre alle 21. La regola è delle 4 partite somma punti, con uno scarto che può essere la prestazione peggiore o una assenza. Terminata questa fase di eliminazione, l’11 novembre si disputeranno le semifinali e il 18 novembre si giocherà la finalissima. Anche questi incontri si terranno ala partire dalle 21 ed in contemporanea si terranno anche delle serate open amichevoli gratuite. La partecipazione alcosta 3 euro a partita e l‘iscrizione si fa direttamente nella serata di gara dalle 20 alle 21.