Ancora troppi incidenti. Sono 1.556 nel 2023: "Distrazione al volante" (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono 1556 gli incidenti stradali che nel 2023 si Sono verificati in provincia di Pisa, che hanno causato 2071 feriti e 28 morti. È il rapporto che ha stilato l'Automobile club Italia (Aci) sui sinistri che fotografa una situazione in lieve peggioramento rispetto allo scorso, dove gli incidenti erano stati 1528, con 20 morti e 2045 feriti. Circa un terzo (552) è avvenuto nel comune di Pisa che ha causato 5 morti, al quale segue Pontedera (153 e 4 morti), Cascina (149 e 1 morto) e, fuori dalle triple cifre, San Miniato che ne conta 96 con 2 decessi. Secondo l'Aci, Sono 2917 i veicoli coinvolti nei vari sinistri di cui la stragrande maggioranza (1962) automobili e motocicli (408), ma non Sono da sottovalutare anche i veicoli commerciali (177), i velocipedi (171) e i ciclomotori (96).

