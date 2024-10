Anteprima24.it - ‘Allarme bomba’ a Calvizzano ma era solo vecchio telefono

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di oggi in piazza Umberto I a, è stato rinvenuto da alcuni passanti, poggiato su una panchina unaccanto ad una radiolina con dei fogli dattiloscritti riportanti la descrizione di un ordigno. E così scattato l’allarme. Dopo la segnalazione all’Arma dei Carabinieri è prontamente intervenuto il Nucleo Operativo e Radiomobile di Marano di Napoli che ha delimitato l’area, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. L’ispezione dei militari ha permesso di scongiurare la presenza di manufatto esplosivo. “Purtroppo viviamo in una realtà in cui quotidianamente qualche balordo o balordi si divertono ad arrecare disagi al prossimo”, ha detto il sindaco di, Giacomo Pirozzi, aggiungendo di essere sicuro che presto l’autore del gesto “sarà individuato.