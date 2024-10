Oasport.it - Volley, Taranto torna al successo nella sfida salvezza con Grottazzolina: 3-1 dopo due ore di battaglia nell’anticipo di Superlega!

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Gioiella Prismavince 3-1 lacontro la Yuasae mette in cascina 3 punti importanti in chiave, ponendo fine alla serie negativa che durava da tre turni. Dove c’èc’èma manca ancora una volta qualcosa alla squadra marchigiana per conquistare la prima vittoria della storia in. La formazione ospite gioca alla pari per oltre due ore sul campo dima la squadra di casa è più concreta nei momenti decisivi del match, finale convulso compreso, e conquista unfondamentale e meritato. Pronti, via efa leva sulla partenza a razzo di Gironi e Lanza e non lascia scampo da subito ad una spenta Yuasa. La squadra di casa pigia da subito sull’acceleratore e, in un baleno, si trova nettamente avanti.