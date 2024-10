Volley Serie B e B2. Team 80, serve la gara perfetta (Di sabato 26 ottobre 2024) Serie B2. Nel femminile, il Team 80 Gabicce oggi alle 17 gioca in casa a Gradara contro il Volley Torresi porto Potenza Picena: "E’ una squadra rinnovata, ma esperta e con ottime qualità – avvisa il diesse Manuel Leonardi –. Dovremo fare la nostra miglior prestazione per ottenere un risultato positivo e prendere fiducia in questo nuovo campionato". Il Team 80 Gabicce è una neopromossa e quindi deve ancora entrare bene nel clima della nuova insidiosa categoria. La Megabox Vallefoglia, dopo l’imprevista pausa dello scorso week-end per maltempo, torna in campo nuovamente in trasferta oggi alle 19 a Reggio Emilia (una delle trasferte più lunghe del girone) contro la Arbor Interclays. Queste le parole dell’allenatore Matteo Costanzi: "Giochiamo la seconda partita del nostro campionato nuovamente in trasferta, in attesa di recuperare quella casalinga con Cervia, rinviata. Sport.quotidiano.net - Volley Serie B e B2. Team 80, serve la gara perfetta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024)B2. Nel femminile, il80 Gabicce oggi alle 17 gioca in casa a Gradara contro ilTorresi porto Potenza Picena: "E’ una squadra rinnovata, ma esperta e con ottime qualità – avvisa il diesse Manuel Leonardi –. Dovremo fare la nostra miglior prestazione per ottenere un risultato positivo e prendere fiducia in questo nuovo campionato". Il80 Gabicce è una neopromossa e quindi deve ancora entrare bene nel clima della nuova insidiosa categoria. La Megabox Vallefoglia, dopo l’imprevista pausa dello scorso week-end per maltempo, torna in campo nuovamente in trasferta oggi alle 19 a Reggio Emilia (una delle trasferte più lunghe del girone) contro la Arbor Interclays. Queste le parole dell’allenatore Matteo Costanzi: "Giochiamo la seconda partita del nostro campionato nuovamente in trasferta, in attesa di recuperare quella casalinga con Cervia, rinviata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia-Chieri oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - Tutto pronto per Perugia-Chieri, partita valevole per la quarta giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. La squadra di Andrea Giovi, reduce dalla netta sconfitta incassata contro Scandicci, torna sul campo di casa per provare a ... (Sportface.it)

Novara-Roma oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - Tutto pronto per Novara-Roma, partita valevole per la quarta giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le zanzare di Lorenzo Bernardi, dopo la strepitosa vittoria al tie-break a Milano, tornano sul campo di casa per vincere ... (Sportface.it)

Volley femminile - Conegliano ospita Bergamo e non vuole fermarsi! Scandicci a Busto Arsizio per il quarto sigillo in serie A1 - Quattro vittorie su altrettante partite disputate, una Supercoppa già in bacheca e nessuna intenzione di fermarsi per la Prosecco Doc Conegliano che è già sola in vetta alla classifica (anche grazie all’anticipo della 13. giornata vinto contro ... (Oasport.it)

Volley - Rossopomodoro : scatta la Serie B maschile - palermitani contro la debuttante Scalia - E' tutto pronto in casa Rossopomodoro Volo Palermo per il debutto nel campionato di Serie B maschile di volley (girone H). Domenica 27, alle ore 17,30, il sestetto biancoverde comincerà la sua avventura al Palatenda Nino Roccazzella di Sciacca ... (Palermotoday.it)